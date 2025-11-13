Haberler

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Konya Akören'in tanınan siyasetçilerinden MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan, yıllar içinde hem kamu sektöründe hem de yerel yönetimde önemli görevler üstlendi. Peki, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın hayatına dair detaylar haberimizde...

Konya'nın Akören ilçesinde uzun yıllardır aktif siyaset ve kamu hizmeti yürüten MHP'li Belediye Başkanı İsmail Arslan, hem ilçedeki köklü geçmişi hem de kamu görevlerindeki deneyimiyle tanınıyor. Peki, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sürece dair detaylar haberimizde...

AKÖREN BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARSLAN KİMDİR?

İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu ilçede tamamlamış, 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü'nde memur olarak iş hayatına başlamıştır. Askerlik görevini Nevşehir'de jandarma çavuş olarak tamamladıktan sonra 1997 yılında Seydişehir Ziraat Bankası'na şef yardımcısı olarak atanmıştır.

2001 yılında Konya Tarım İl Müdürlüğü muhasebe biriminde görev alan Arslan, eğitimine ara verdikten sonra yeniden devam etmiş ve Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun olmuştur. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamlamıştır.

Sivil toplum alanında da aktif olan Arslan, Akörenliler Derneği'nde iki yıl muhasip, Akören Dergisi'nde ise yayın kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi'nde döner sermaye işletme müdür yardımcılığı yapmış, Diş Hekimliği Fakültesi'nde mali işler ve muhasebe sorumlusu olarak çalışırken görevinden ayrılarak belediye başkanlığı adaylığı için başvurmuştur.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı olarak Akören Belediye Başkanı seçilmiş ve ilçede önemli bir oy oranı ile göreve gelmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İSMAİL ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Arslan 1971 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

İSMAİL ARSLAN NERELİ?

İsmail Arslan, Konya ili Akören ilçesinde doğmuş ve tüm eğitim hayatını bu ilçede tamamlamıştır. Dolayısıyla "Akörenli" olarak tanımlanabilir; hem doğum yeri hem de eğitim geçmişi açısından Akören ile güçlü bir bağı vardır.

500

