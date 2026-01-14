AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava raporlarını paylaştı. Buna göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların batı kesimlerde 4-6 derece artması, doğu kesimlerde ise 3-5 derece azalması bekleniyor.

İSTANBUL'A SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri için karla karışık yağmur ve yer yer kar beklentisi paylaşılırken, kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre aralığında olabileceği tahmin edildi.

5 BÜYÜKŞEHİRDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da bugün sıcaklığın 9 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ankara'da gece saatlerinde don etkisiyle sıcaklığın eksi derecelere inmesi, gündüz ise 1 derece civarında kalması öngörülüyor. İzmir'de 14, Bursa'da 9, Antalya'da 15 derece seviyeleri öne çıkıyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU KAR UYARISI

MGM'nin tahminlerine göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği değerlendiriliyor. Paylaşılan uyarılar kapsamında Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldığı bildirildi.

METEOROLOJİ UZMANI DA O TARİHİ İŞARET ETTİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt ise TRT Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede 18 Ocak'tan sonra Karadeniz üzerinden daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini belirten Bozyurt, özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Bozyurt, "Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum." dedi.

"25 OCAK'TA DA KUVVETLİ BİR SİSTEM VAR"

25 Ocak sonrasına ilişkin değerlendirmesinde ise Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem ihtimalinin bulunduğunu ancak şu aşamada net konuşmak için erken olduğunu ifade eden Bozyurt, "25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir." ifadelerini kullandı.

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLACAK

Bozyurt, 2016'dan bu yana kış mevsiminin belirgin şekilde sert geçmediğini belirterek bu yıla ilişkin daha çetin bir tablo öngördüğünü söyledi. Daha önce dile getirdiği "Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum" değerlendirmesini hatırlatan Bozyurt, son gelişmelerin de bu beklentiyi desteklediğini ifade etti. Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini, sert kış koşullarının ise mart ayının ilk yarısına kadar etkisini sürdürebileceğini söyledi.