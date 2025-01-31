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AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

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İstanbul, Şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı , uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı için 5 Şubat ve 6 Şubat tarihini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez ( Akom ), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olması bekleniyor.

AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havanın etkisiyle birlikte çarşamba günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü ise kar kalınlığının kentine yüksek yerlerinde 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

İŞTE AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
Kaynak: Haberler.com / Hava Durumu
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

yağmayacaaakkk. böyle zinanın içkinin olduğu yere rahmet düşer mi

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Gene tutmaz! Fal baktırsak daha isabetli olurdu

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

HEPSİ 1 HAFTA ÖNCE TAHMİN YAPIYORLAR HEPSİ BOŞA ÇIKIYOR MİLLETİ KANDIRIRIP TUZ. SATIŞI ARTTIRIYORLA

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

At yalanı ..keyim inananı.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

İBB bi tane işin mi düzgün olmaz !!! Akom 12 ay yatıyor bi kar tahmini yapacak onu bile yapamıyor

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