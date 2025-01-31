AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
İstanbul, Şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı , uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı için 5 Şubat ve 6 Şubat tarihini verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez ( Akom ), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olması bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR VAR
Soğuk havanın etkisiyle birlikte çarşamba günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Perşembe günü ise kar kalınlığının kentine yüksek yerlerinde 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.
İŞTE AKOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir."