Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...

4 Eylül'de Akdeniz bölgesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve gerçekleştiği saat, bölgedeki vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremle ilgili detaylar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ve deprem sonrası durum değerlendirmeleri, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.