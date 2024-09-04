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Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...

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Akdeniz'de deprem mi oldu? Akdeniz bölgesinde 4 Eylül'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve tam olarak hangi saatte olduğu merak ediliyor. Detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.

4 Eylül'de Akdeniz bölgesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve gerçekleştiği saat, bölgedeki vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremle ilgili detaylar ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ve deprem sonrası durum değerlendirmeleri, kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...

DEPREM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deprem Araştırma Enstitüsü Kandilli Akdeniz Deprem Eylül AFAD

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