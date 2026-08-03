Haberler

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah

AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah Haber Videosunu İzle
AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çerkez, amacının hemşehrilerine verdiği sözleri tutmak olduğunu belirtti. Kararında hizmet odaklı bir değerlendirme yaptığını vurgulayan Çerkez, ilçedeki trafik sorununu hafifletecek Yeşil Yol Projesi’ni de müjdeledi. Öte yandan Çerkez'in kritik paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

  • CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
  • Çerkez, AK Parti'ye katılma kararını sosyal medya hesabından 'Vira Bismillah' diyerek açıkladı ve 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekti.
  • Çerkez, ilk icraat olarak Çekmeköy'de trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek 'Yeşil Yol Projesi'ni müjdeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti saflarına katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, kamuoyunda geniş yankı uyandıran transferinin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararının gerekçesini açıklayan Çerkez, kamuoyuna net mesajlar verdi.

"VİRA BİSMİLLAH" 

"Vira Bismillah" diyerek sözlerine başlayan Çerkez, 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum."

İLK MÜJDE: YEŞİL YOL PROJESİ

Çekmeköy'ün kronikleşen sorunlarına hızlıca çözüm üreteceklerini belirten Başkan Çerkez, ilçedeki trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek olan "Yeşil Yol Projesi"ni de ilk icraat olarak müjdeledi. Projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Çerkez, desteklerini esirgemeyen tüm Çekmeköylülere teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.

YORUMLARA KAPATTI

Öte yandan, parti değişikliğiyle siyaset gündemine oturan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı

En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası böyle taklal attı
Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Kahramanlardan para mı alındı? Ortalığı karıştıran iddiaya açıklama
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay

Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Kahreden detay
Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor

Galatasaray'ın evinde değişiklik!
Ukrayna, Rusya'da plajda eğlenenleri İHA ile vurdu: 6 ölü, 40 yaralı

Plaj alevler içinde kaldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap

Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi