AK Parti'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: Vira Bismillah
CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çerkez, amacının hemşehrilerine verdiği sözleri tutmak olduğunu belirtti. Kararında hizmet odaklı bir değerlendirme yaptığını vurgulayan Çerkez, ilçedeki trafik sorununu hafifletecek Yeşil Yol Projesi’ni de müjdeledi. Öte yandan Çerkez'in kritik paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.
- CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
- Çerkez, AK Parti'ye katılma kararını sosyal medya hesabından 'Vira Bismillah' diyerek açıkladı ve 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekti.
- Çerkez, ilk icraat olarak Çekmeköy'de trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek 'Yeşil Yol Projesi'ni müjdeledi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti saflarına katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, kamuoyunda geniş yankı uyandıran transferinin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kararının gerekçesini açıklayan Çerkez, kamuoyuna net mesajlar verdi.
"VİRA BİSMİLLAH"
"Vira Bismillah" diyerek sözlerine başlayan Çerkez, 40 yıllık devlet tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir’e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı’ya gönülden teşekkür ediyorum."
İLK MÜJDE: YEŞİL YOL PROJESİ
Çekmeköy'ün kronikleşen sorunlarına hızlıca çözüm üreteceklerini belirten Başkan Çerkez, ilçedeki trafik ve ulaşım yükünü hafifletecek olan "Yeşil Yol Projesi"ni de ilk icraat olarak müjdeledi. Projenin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Çerkez, desteklerini esirgemeyen tüm Çekmeköylülere teşekkür ederek açıklamasını sonlandırdı.
YORUMLARA KAPATTI
Öte yandan, parti değişikliğiyle siyaset gündemine oturan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamanın ardından paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.