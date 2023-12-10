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AK Parti Sözcüsü Çelik, 10 Aralık'ı İnsan Hakları Günü olarak ananlara Gazze'yi hatırlattı: Maskeniz düştü, iki yüzlüsünüz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'de masum sivilleri katletmesine atıfta bulunan Çelik, "Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuk İsrail ordusu tarafından öldürülüyor; kadınlar, masum siviller, basın mensupları, doktorlar hunharca katlediliyor. Bugün sadece İnsan Hakları Günü değil; İnsan Hakları adına konuşanların iki yüzlülük ve çifte standartları ile maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmeye imza attı. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir insanlık dramının yaşandığına işaret eden Çelik, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada 1 çocuğun İsrail ordusunca öldürüldüğünü, kadınların, masum sivillerin, basın mensupları ve doktorların hunharca katledildiğini belirtti.

"BATILI DEVLETLER ÇOCUK KATİLLERİ İLE EL SIKIŞIYOR"

Bugünün, sadece İnsan Hakları Günü değil, insan hakları adına konuşanların ikiyüzlülük ve çifte standartlarıyla maskelerinin düştüğü gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Çelik, "Batılı devletlerin çoğu çocuk katilleri ile el sıkışarak, Filistinlilerle dayanışmak isteyen halklarını engelleyerek, barış isteyen sesleri sansürleyerek iki yüzlülük sergiliyor. Uluslararası toplum adına Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasına dönük yapılan çağrıyı, Amerika Birleşik Devletleri veto ederek insan haklarına karşı en büyük engele imza atıyor... Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, dünyanın her neresinde olursa olsun ve her kimi hedef alırsa alsın haksızlığa, zulme ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle insan haklarına saygı temelinde tüm dünyada adil bir gelecek için mücadele ahdimizi yineliyoruz" dedi.

GÜVEN VE ADALET VURGUSU YAPTI

Ömer Çelik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün başta Filistinliler olmak üzere dünyanın tüm mağdur ve mazlumları için güven ve adalet dolu günlerin gelmesine vesile olmasını diledi.

İşte Çelik'in o paylaşımı;

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Günü'nde Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Günü'nde Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Günü'nde Filistin mesajı: 10 dakikada bir çocuk ölüyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - İnsan Hakları

Ömer Çelik AK Parti İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

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