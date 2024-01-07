AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı adayı kim oldu 2024? SON DAKİKA

Ak Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'mü aday olacak?

AK PARTİ ŞANLIURFA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır. Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürütmüştür. 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur. 2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.