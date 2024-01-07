AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı adayı kim oldu 2024? SON DAKİKA
AK Parti'nin 20 ilde belediye başkanı adayları belli oldu. Buna göre İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek. Peki, AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'mü aday olacak?
Ak Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'mü aday olacak?
AK PARTİ ŞANLIURFA ADAYI BELLİ OLDU MU?
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?
Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır. Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürütmüştür. 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.
2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur. 2018 yılında yapılan Genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.