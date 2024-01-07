AK Parti Ordu adayı belli oldu mu? AK Parti Ordu belediye başkanı adayı kim oldu 2024 SON DAKİKA!

Ak Parti Ordu adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Ordu adayı belli oldu mu? AK Parti Ordu belediye başkanı adayı kim oldu? AK Parti Ordu'da Mehmet Hilmi Güler' mü aday olacak?

AK PARTİ ORDU ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Alfabetik sıraya göre açıklanan listeye göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Aydın adayı Mustafa Savaş, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Bursa adayı Alinur Aktaş oldu. İşte Adayları açıklanan büyükşehirler:

İstanbul - Murat Kurum

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

Samsun - Halit Doğan

Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Mehmet Hilmi Güler

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949 tarihinde Ordu, Türkiye'de doğan bir Türk siyasetçi, metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktorudur. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Akademik kariyerine ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevlisi olarak başladı.

Güler, Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, AK Parti'nin kurucu Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi siyasi görevleri üstlendi. Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Hilmi Güler, siyasi ve akademik kariyerinin yanı sıra sanayi ve enerji sektörlerindeki deneyimleriyle dikkat çekmektedir.