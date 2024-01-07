AK Parti Kayseri adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kayseri Belediye Başkan Adayının ismi araştırılıyor. Peki, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Kayseri Belediye Başkan adayları kimler? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Kayseri Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Kayseri Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI MI?
Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor.
46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSE 15 OCAK'TA ANKARA'DA BELLİ OLACAK
Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
20 ADAY KULİSLERDEN SIZDI
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek.
İŞTE KESİNLEŞEN ADAYLAR
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya