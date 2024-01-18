AK Parti AĞRI adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRI Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti AĞRIadayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti AĞRIBelediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti AĞRIadayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti AĞRIBelediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ AĞRI ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Ağrı adayı Hüseyin Ceylan Uluça oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve İzmir dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ AĞRI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti AĞRIBelediye başkan adayı Mehmet Salih Aydın olmuştur.

MEHMET SALİH AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Salih Aydın, 1 Ocak 1977 tarihinde doğdu. Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Aydın, eğitim hayatındaki dönüm noktasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamladığı lisans eğitimiyle yaşadı. Hukuk alanındaki bilgi ve deneyimini bu sağlam temel üzerine inşa eden Aydın, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaparak uzmanlığını genişletti.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında adım atan Salih Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık yaparak bölgesinde tanınan bir hukukçu haline geldi. 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeyde hukuki meselelere katkı sağladı.

2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aydın, liderlik vasıfları ve hukuki deneyimiyle Ağrı'nın hukuki sorunlarına etkin çözümler getirdi. Aynı dönemde Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı olarak görev alarak, toplumsal sorumluluk projelerine liderlik etti.

2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Aydın, partisinin temsilcisi olarak önemli görevlerde bulundu. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif rol alarak partisinin başarısına katkı sağladı.