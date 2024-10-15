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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024! KPSS puanı kaç, başvuru şartları nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024! KPSS puanı kaç, başvuru şartları nedir?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. KPSS puanı kaç ve başvuru şartları neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı KPSS şartı var mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açılmasının ardından vatandaşlar, Kpss şartı var mı, puanı kaç ve başvuru şartları nedir sorularına yanıt arıyor. 2024 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak ve2 bin 390 sözleşmeli personel alımı hangi tarihlerde başlayacağı gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024! Detaylar haberimizdedir...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuruların 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden kabul edileceği açıklandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

Personel alımı, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak. Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve pozisyonlara göre, toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel işe alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024! KPSS puanı kaç, başvuru şartları nedir?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İlgili duyuru ve bilgilendirmeler bakanlığın resmi internet sitelerinden takip edilebilecek (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm).

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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