İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ahmet Ünal kimdir? İYİ Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Ahmet Ünal kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL ŞİŞLİ ADAYI KİM?

İYİ Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Ahmet Ünal oldu.

AHMET ÜNAL KİMDİR?

Ahmet Ünal, 1973 yılında Şişli'de doğdu. Tüm çocukluğu ve gençliği Şişli'de geçti. Ünal, çocukluk çağlarından itibaren, ilçesi Şişli'de yeşil alanlardan mahrum büyüdüğü için, daima "mimar" olmayı, insanla ve doğayla barışık evler, huzur dolu yaşam alanları inşâ etmeyi istedi.

Ünal, 1990'ların başlarında ... Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. Bu fakülteden ... yılında mezun olarak profesyonel meslek hayatına atıldı. Yine, Şişli'de açtığı mimarlık-mühendislik-müteahhitlik şirketiyle gerek ilçede, gerekse Türkiye'nin pek çok köşesinde yıllar içinde birbirinden seçkin projelere imza attı.

İYİ Parti kurulurken, ilçede çok yakından tanınan ve sevilip sayılan bir kişilik olmasından dolayı Ankara'daki parti üst yönetiminden gelen davet üzerine, anılan siyasal hareketin Şişli İlçe Teşkilatını oluşturma görevini üstlendi. İlçe Teşkilatını kısa sürede kurdu ve kurucu başkanlığını üstlendi.

2019 Yerel Seçimi'nde Şişli'de CHP belediye başkan adayını destekleyerek demokrasi odaklı bu ittfakın ilçedeki oylarının neredeyse yüzde 50'yi bulmasını sağladı. Mayıs-2023 genel seçimlerinde de tavrını yine Millet İttifakı'ndan yana koyarak, bu ittifakın Şişli'de % 71.25 gibi rekor bir oya tırmanmasının en önemli itici güçleri arasında yer aldı.

2023 yılı Aralık ayında, yaklaşan yerel seçimde tam 50 yıldır yaşadığı ve artık neredeyse her köşesini ezbere bildiği Şişli'den aday olmak üzere İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. O tarihten bu yana da Şişli'yi ev ev, dükkân dükkân, sokak sokak gezerek kendisini ve yapacağı hizmetleri anlatıyor.

Ünal, çocuklar ve kadınlar konusunda da çok hassas olup, bu iki sosyal gruba kamu hizmetlerinde pozitif ayrımcılık sergilenmesi taraftarıdır.

Şişli'nin bugüne kadar gördüğü en donanımlı, EN ŞİŞLİ'Lİ başkan adayı, yolun çoğunu katetti, geriye pek azı kaldı.

Ahmet Ünal, Şişli Yerel Yönetimi üzerinden sizlere çok kaliteli, verimli ve huzurlu bir beş hizmet yılı sunabilmek için samimi desteklerinizi bekliyor.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.