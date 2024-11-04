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Ahmet Türk neden görevden alındı? Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kim atandı?

Ahmet Türk neden görevden alındı? Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kim atandı?
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Mardin Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeler, Ahmet Türk'ün görevden alınmasını ve yerine kayyum atanmasını beraberinde getirdi. Türk'ün görevden alınma sebebi henüz netlik kazanmazken, belediyeye atanan yeni kayyumun kim olduğu merak konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atarken Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptığı açıklamada görevden alındığını resmen duyurdu. Ahmet Türk'ün neden görevden alındığı merak ediliyor. Vatandaşlar, Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kimin atandığını araştırıyor. Peki, Ahmet Türk neden görevden alındı? Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kim atandı? Detaylar haberimizde...

AHMET TÜRK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.11.2024 Pazartesi günü saat 07.00'den 14.11.2024 Perşembe günü saat 07.00'ye 10 gün süre ile yasaklanmış" denildi.

Ahmet Türk neden görevden alındı? Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kim atandı?

MARDİN BELEDİYESİ'NE KAYYUM OLARAK KİM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı Batman'ın ardından Mardin Belediyesi'ne de kayyum atarken Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptığı açıklamada görevden alındığını resmen duyurdu. Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkan vekili olarak görevlendirildi.

Ahmet Türk neden görevden alındı? Mardin Belediyesi'ne kayyum olarak kim atandı?Mardin Valisi Tuncay Akkoyun

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