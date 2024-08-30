Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ahmet Kaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli? Ahmet Kaya hayatı ve biyografisi!

AHMET KAYA KİMDİR?

1971 yılında Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Köyü'nde doğdu. Çocukluğu Trabzon'da geçti. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı.

1994 yılında iyi bir derece ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğreniminin ardından, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çeşitli dönemlerde Atatürkçü Düşünce Derneği Trabzon Şube Başkanlığı ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Makine Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır.

Halen Trabzonspor Kongre Üyesidir.

SİYASİ HAYATI…

Aktif siyasi hayatına, 1987 yılında SHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, CHP Trabzon İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı oldu. Ardından CHP Trabzon merkez ilçe başkanlığına seçilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Ortahisar'a kurucu ilçe başkanı olarak atandı.

27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP Trabzon Milletvekili seçildi. TBMM'de 2018-2023 yılları arasında görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi olarak görevde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ortahisar'da kullanılan oyların %49.68'ini alarak Ortahisar Belediye Başkanı seçildi. 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını aldı. En önemli hedefleri arasında halkçı belediyecilik düşüncesinden hareketle, Ortahisar'ın her bir vatandaşına hak ettiği; adil, huzurlu, temiz, hayat dolu bir şehir yaşamı sağlamak yer almaktadır.

Milletvekilliği süresince TBMM Futbol Takımı'nda oynadı. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Turnuvası'nda Ahmet Kaya'nın da yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, ikinci olarak büyük bir başarı sağlarken, bu başarının altında imzası olan isimlerden biri oldu. Aynı zamanda Trabzonspor Kongre Üyesi olan Başkan Ahmet Kaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.