Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli?
Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ahmet Eren hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Eren'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET EREN KİMDİR?
Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.