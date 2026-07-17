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Aziz Üstel hayatını kaybetti

Aziz Üstel hayatını kaybetti
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Ünlü televizyoncu, gazeteci, iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Aziz Üstel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü televizyoncu, gazeteci, iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Aziz Üstel, 80 yaşında İzmir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

AZİZ ÜSTEL'DEN ACI HABER

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabından Üstel’in vefatını ''Star Yazar Ailesi”nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir’de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun.'' sözleriyle duyurdu. 

KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

Medya dünyasındaki kariyeri boyunca TRT başta olmak üzere birçok ulusal kanalda talk-show, kültür-sanat ve spor içerikli programlara imza atan Aziz Üstel, aynı zamanda samimi sohbetleri ve derin entelektüel birikimiyle tanınıyordu. Üstel, 2001-2002 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik de yapmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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