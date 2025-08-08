Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 13 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından, adaylar netlerini hesaplayarak sonuç açıklamasını merakla beklemeye başladı. MEB-AGS puanı, AGS ve ÖABT oturumlarından alınan puanların yüzde 50'si alınarak hesaplanacak. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. AGS sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçları açıklandı mı?

AGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının Akademi'ye kabulü amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen sınav, 13 Temmuz 2025 Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek yaklaşık puanlarını hesapladı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. MEB-AGS puanı hesaplanırken, AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si dikkate alınacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adayların Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi süreci de netlik kazanacak.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve ÖABT sonuçlarına ilişkin beklenen tarih belli oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alabilmeleri için katıldıkları bu sınavın sonuç tarihi, ÖSYM'nin 2025 sınav takvimiyle netleşti. Adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav değerlendirmesi, hem AGS hem de ÖABT oturumlarından alınan puanlara göre yapılacak.



SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

MEB-AGS puanı hesaplamasında, adayların girdiği sınav türüne göre farklı değerlendirme yöntemleri uygulanacak. Genel olarak, AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'si dikkate alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Ancak, yabancı dil öğretmenliği alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) değerlendirme yöntemi farklılık gösteriyor. Bu alanlardaki adaylar için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile YDS veya e-YDS puanının %50'si alınarak hesaplanacak. Hesaplamada, adayların aynı yıl içerisinde AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS sınavlarından aldıkları en yüksek puan geçerli olacak. Öte yandan, ÖABT ya da YDS gibi alan sınavlarının uygulanmadığı branşlarda ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS sınavı sonucuna göre oluşturulacak. Bu kapsamda puanlama sistemi, alan bazlı farklılıklara göre şekillenecek.