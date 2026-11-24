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Ağrı’da afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve arama kurtarma ekiplerinin müdahale kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, akredite arama kurtarma ekiplerine yönelik sertifika ve arma takdim programı düzenlendi.

Vali Dr Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD genel müdürleri, daire başkanları ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda, akredite arama kurtarma ekiplerine sertifika ve armaları takdim edildi.

Program kapsamında kamu destek ekipleri ile Destek AFAD gönüllülerine sertifikaları verilirken, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli tür ve nitelikte ekipmanlar da ekiplerin hizmetine sunuldu.

Afetlere müdahalede eğitimli, donanımlı ve koordineli ekiplerin önemine dikkat çekilen programda, gerçekleştirilen sertifika, arma ve ekipman teslimleriyle ilimizin afetlere hazırlık altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmaların, olası afet ve acil durumlarda hızlı, etkin ve koordineli müdahale kapasitesine önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu