Afrika sıcakları geliyor! 21 Temmuz hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir kaç derece?

21 Temmuz hava durumu, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki, 21 Temmuz hava durumu neye işaret ediyor? Hangi şehirlerde sıcaklıklar rekor kırabilir?

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 40 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM'un yayınladığı tahminlere göre, İstanbul'da 22 Temmuz Salı, 23 Temmuz Çarşamba, 24 Temmuz Perşembe ve 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 40 derece olacağı ön görülüyor.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA UYARI

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu saatlerde güneşe doğrudan maruz kalmak, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.