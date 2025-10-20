Adli Tıp Kurumu, ülkemizde adli bilimlerin öncüsü olarak kritik bir görevi üstlenmektedir. Kurumun hizmet kalitesini artırmak amacıyla her yıl yaptığı personel alımları, özellikle 2025 yılında büyük merakla bekleniyor. Peki, Adli Tıp Kurumu Personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2025 ATK personeli hangi branşlardan alınacak? Adli Tıp Kurumu personel alım sürecine dair detaylar haberimizde!

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2025 yılında Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları 23 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular tam 14 gün sürecek ve son başvuru tarihi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihler arasında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Dolayısıyla adayların başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adli Tıp Kurumu personel alımı için aranan başvuru şartları, kurumun ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak şu temel kriterler ön plandadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Belirlenen eğitim seviyesine sahip olmak: Lisans, önlisans veya lise mezunu olmak; pozisyona göre değişiklik gösterir.

Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumun olmaması

Adli sicil kaydının temiz olması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Özel pozisyonlar için ilgili mesleki sertifikalara veya yeterlilik belgelerine sahip olmak

Adayların başvuracağı pozisyonun şartlarını dikkatle incelemeleri ve başvurularını buna göre yapmaları gerekir.

2025 ATK PERSONELİ HANGİ BRANŞLARDAN ALINACAK?

2025 yılı personel alımında Adli Tıp Kurumu, ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına göre farklı branşlardan personel seçimi gerçekleştirecek. Bunlar arasında öne çıkan branşlar şunlardır:

Adli tıp uzmanları

Laboratuvar teknisyenleri ve teknikerleri

Biyologlar, kimyagerler, mikrobiyologlar

Hemşireler ve sağlık personeli

Bilişim ve veri yönetimi alanında uzmanlar

Mühendislik branşlarından teknik personel

İdari ve destek personeli

Kurum, personel alımı için yayımlayacağı ilanlarda her pozisyona özel başvuru şartları ve kontenjan detaylarını açıklayacaktır.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları, 2025 yılında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru süreci genel olarak şu adımları içerir:

Resmi Adli Tıp Kurumu veya İlgili Devlet Kurumu Web Sitesini Takip Etmek: Başvuru duyurusu yayımlandığında detaylar burada paylaşılır.

Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kimlik bilgileri, eğitim durumları ve iş deneyimleri gibi bilgileri formda eksiksiz doldurmalıdır.

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Diploma, sertifika, fotoğraf ve kimlik gibi belgeler dijital ortamda sisteme yüklenir.

Başvurunun Onaylanması ve Son Başvuru Tarihinden Önce Tamamlanması: Başvuru tamamlanmadan önce bilgiler kontrol edilmeli, yanlış veya eksik bilgi bulunmamalıdır.

Başvurular tamamlandıktan sonra kurumun gerçekleştireceği sınav ve mülakat süreci başlar.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

2025 yılı için personel alımı başvurularının son günü 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.59 olarak kesinleşmiştir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvurularını son güne bırakmaması ve teknik aksaklıklara karşı önceden başvuru yapmaları önerilir.