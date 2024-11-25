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Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
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Son dakika Adıyaman'da deprem! Adıyaman'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Adıyaman'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adıyaman deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Adıyaman'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu? İşte Adıyaman deprem son dakika haberi...

Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Adıyaman'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Adıyaman yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 25 Kasım Adıyaman'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde!

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika bilgilerine göre Adıyaman'da çevresinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu?

Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Adıyaman'da deprem mi oldu?

Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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