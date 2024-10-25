Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli?

Adil Öksüz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride yer alan bir isimdir. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) yöneticilerinden biri olarak suçlanan Öksüz, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sivil yöneticileri arasında yer almıştır. Peki, Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cüAdil Öksüz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Adil Öksüz 5 Nisan 1967 yılında Andırın, Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride yer alan bir isimdir. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) yöneticilerinden biri olarak suçlanan Öksüz, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sivil yöneticileri arasında yer almakla itham edilmektedir.

Adil Öksüz, 5 Nisan 1967'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 1996'da Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Doktora tezinde, günümüz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da jüri üyeleri arasında olduğu belirtilmektedir. Bu teziyle "Doktor" unvanını aldı. Temmuz 2016'ya kadar Sakarya Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyordu. Evli olan Öksüz'ün üç çocuğu bulunmakta ve eşi Aynur Öksüz'ün ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşadığı bilinmektedir.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında, Öksüz, 16 Temmuz sabahında Akıncı Hava Üssü'nde gözaltına alındı. İfadesinde üssün yakınında tarla satın almak için bulunduğunu öne sürdü. Gözaltında olduğu süre zarfında üç farklı telefon görüşmesi gerçekleştiren Öksüz, 18 Temmuz'da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Kamuoyunda, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde "hava kuvvetleri imamı" olarak bilindiği iddia edilmektedir. Darbe girişiminden sadece dört gün önce, 11 Temmuz'da ABD'ye gitmiş ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştür. Ayrıca, darbe sonrası 21 Temmuz'da İstanbul Amerikan Konsolosluğu'ndan şahsi telefonuna bir arama yapıldığı belirtilmektedir.

Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından açılan davada yargılanan 28 kişiden 24'ü beraat ederken, iki kişi beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Öksüz'ün halen nerede olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, Almanya'da bulunduğu iddia edilmektedir. Bazı kaynaklara göre, Almanya'da Amerikan Ordusu ve NATO'ya bağlı Campbell Kışlası civarında bir süre kaldığı öne sürülmektedir. Alman yetkililer ise kişisel bilgileri koruma yasası gereğince Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı hakkında resmi açıklama yapmamaktadır.

Eski MİT Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Öksüz'ün CIA ile irtibatlı olabileceğini iddia etmiştir. 2021 yılında yaptığı açıklamada ise Öksüz'ün öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında Öksüz'ün yerinin devlet tarafından bilindiğini ifade etmiştir.