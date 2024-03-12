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Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli?

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MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli?

Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel nereli? Detaylar haberimizdedir…

ADEM MURAT YÜCEL KİMDİR?

Adem Murat Yücel, 25 Mayıs 1975'te Alanya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Alanya'da tamamladıktan sonra, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak Kıbrıs'ta yerine getirdi. İş hayatına kuyumculuk ve akaryakıt işletmeciliği alanlarında adım attı.

Siyasi kariyerine 2001 yılında Doğruyol Partisi (DYP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda başkan yardımcısı olarak başladı ve daha sonra çeşitli görevler üstlendi. 2004 yılında Kestel'de yapılan seçimlerde Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Kestel halkının teveccühüyle belediye başkanlığına yeniden seçildi.

30 Mart 2013 tarihinden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürmeye karar verdi. 8 Aralık 2013'te MHP'nin Alanya Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildi ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı seçildi. Başkanlık görevini sürdürürken, 18 Kasım 2015'te Alanya Tanıtım Vakfı'nın yeni başkanı oldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yeniden Alanya Belediye Başkanı seçilerek Alanya'ya hizmet etmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Rusça bilmektedir. Evli olan Yücel'in Mehmet, Emir ve Zeynep isimli üç çocuğu bulunmaktadır.

Adem Murat Yücel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayıdır.

Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Adem Murat Yücel Antalya Alanya Gündem Politika Haberler

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