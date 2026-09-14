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İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı

İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
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İstanbul'da iki ayrı ilçede 24 ve 40 yaşındaki iki kişinin cansız bedeni bulundu. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cansız bedenin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.
  • Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde tarihi surların içerisinde bulunan cansız bedenin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi.
  • Her iki kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde cansız bedenin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

TARİHİ SURLARDA BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Bir diğer olay ise Fatih'in Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi surların içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerde cansız bedenin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Her iki kişinin cenazesi de olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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