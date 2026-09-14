İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOŞ ARAZİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde cansız bedenin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.

TARİHİ SURLARDA BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Bir diğer olay ise Fatih'in Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi surların içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerde cansız bedenin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Her iki kişinin cenazesi de olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.