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Adana elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Pozantı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Adana elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Pozantı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Sarıçam, Ceyhan, Pozantı elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. 19 Eylül günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Eylül Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Eylül Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SARIÇAM, CEYHAN, POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Pozantı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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