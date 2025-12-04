Haberler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dere yatağına kimliği belirsiz kişiler tarafından at ve eşek kalıntılarının atılması mahalle halkını isyan ettirdi. Çevreye yayılan ağır koku ve artan sinek sorunundan şikâyet eden vatandaşlar, durumun hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kesilen at ve eşek kalıntıları açık olan atık su dere yatağına atılması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Özellikle sıcak havalarda dayanılmaz hâle gelen koku yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bu durum hem sağlık hem de çevre açısından büyük tehdit oluşturuyor.

"BURADA FELAKET BİR KOKU VAR"

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Köroğlu, "Buraya at ve eşek kemiği atıyorlar. Burası artık oturulmaz hale geldi. Kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. 50 defa şikayet ettik ama sonuç alamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Burayı anlatmaya gerek yok; yol üzerinden bakınca bile kemik kaynıyor. Burada felaket bir koku var. Kapı penceremiz yaz kış kapalı. Koku ve sinekler nedeniyle hastalıktan kurtulamıyoruz" dedi.

"GÜVENLİK KAMERASI TAKILSIN KİM ATIYOR TESPİT EDİLSİN"

Bölge sakini Rıdvan Dağlıgül ise dere yatağına güvenlik kamerası takılıp, at ve eşek kesenlerin tespit edilmesi gerektiğini anlatarak şöyle devam etti: "Buradan geçilmez hale geldi. Artık yaşanılmayacak bir ortam var. Koku, sinek ve hastalık nedeniyle durulmayacak bir hal aldı. Su zaten akmıyor. Atılan pisliklerin haddi hesabı yok. Sabaha karşı buraya at ve eşek kalıntılarını atıyorlar. Biz atanları görsek müdahale ederiz. Buraya güvenlik kameralarının kurulmasını istiyoruz. Kimin attığı oradan tespit edilebilir. Yetkililerin bunun üzerinde durmasını rica ediyoruz."

"MAALESEF HALKIMIZA YEDİRİYORLAR"

Dağlıgül, "Bu at ve eşekleri kesip maalesef halkımıza yediriyorlar. Bilmeden biz de yemiş olabiliriz. Bu kesimlerin sayısı belirsiz. Köpekler bu leşlerin üzerine geliyor. Çocuklar okula gidemez hale geldi" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini ve dere yatağının düzenli olarak denetlenmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

