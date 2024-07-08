Adana'da 5 yaşındaki çocuğa ne oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl?

Adana'da 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kurtarılan çocuk ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Peki, Adana'da 5 yaşındaki çocuğa ne oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl?

ADANA'DA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA NE OLDU?

Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanarak yere düşen çocuğun arkadaşları haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada çocuğa 5 sahipsiz köpek daha saldırdı. Olay yerine gelen çocuğun ailesi ve çevredekiler, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü 5 Ocak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisi, hastanenin yoğun bakım servisinde devam ediyor.