Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Toplamda 5 bin kişilik kadro için başvurular tamamlandı; bunlar arasında 1500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli bulunuyor. Özellikle zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımlarında başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar sonuçların açıklanacağı resmi ekranı yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, en geç 5 Eylül 2025 Cuma gününe kadar ilgili adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir. Bu duyurular dışında adaylara ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ise herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Uygulamalı sınav ise 13 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınavda adaylardan, bilgisayar yardımı olmadan üç dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmaları istenecektir.

Bu bilgiler ışığında, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının en geç 5 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Ancak henüz resmi sonuçlar ilan edilmemiştir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMANDI?

Adalet Bakanlığı, ülke genelinde çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 5 bin yeni personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli gibi farklı kadrolara başvurular kabul edildi. Başvuru dönemi 1 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti ve binlerce aday bu önemli sınava katıldı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Uygulamalı Sınava Çağrılma:

2024 KPSS puanlarına göre adaylar, kontenjanın on katı olacak şekilde sıralanır ve son adayla aynı puana sahip olanlar da sınava çağrılır. Uygulamalı sınava katılacakların listesi ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025'te ilgili adliye internet sitesinde ilan edilir, ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Sınav, 13 Eylül 2025'te yapılacak ve adayların üç dakika içinde en az 90 kelimeyi doğru yazıp yazamadığı değerlendirilecektir. Sınav tamamlanamazsa sonraki günlere devam edilir.

Sözlü Sınava Çağrılma:

Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, doğru kelime sayısına göre sıralanarak kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılır; son adayla aynı başarıdaki kişiler de çağrılır. Sözlü sınava çağrılanların listesi ve sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025'te adliyelerin internet sitesinde yayımlanır, yazılı bildirim yapılmaz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

1500 zabıt katibi

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

185 destek personeli

Toplamda 5.000 personel alımı yapılacaktır.