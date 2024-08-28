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Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

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Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman, nerede evlenecekleri ve Acun Ilıcalı kaç kez evlendiği merak ediliyor. Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Ilıcalı, uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Peki, Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

Acun Ilıcalı, medya dünyasında yaptığı girişimlerle sıkça gündeme gelirken, özel hayatıyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ilıcalı'nın evlilikleri ve özel yaşamı, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı kaç kez evlendiği merak edilirken, Çağla Altunkaya ile olan ilişkisi de gündemde. Çiftin evlenme planları ve düğün tarihi hakkında sorular artarken, düğün tarihi netleşti. Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

ACUN ILICALI İLE ÇAĞLA ALTUNKAYA NE ZAMAN EVLENİYOR?

5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturacak olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti fikir değiştirdi. Tarih ve mekan değişikliğine giden çift, 4 Eylül'de İstanbul'da evlenecek. Sevgilisine 5 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi eden Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" demişti. 5 Eylül'de Marmaris'te nikah masasına oturma kararı alan ikili, fikir değiştirerek yeni tarih ve mekan belirledi. Muhabir Online'da yer alan habere göre, Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Genç yaşına rağmen, ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki sayesinde geniş bir tanınırlığa kavuştu. Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlayan Altunkaya, sporla da ilgilenmiş ve özellikle basketbol oynayarak aktif bir yaşam sürmüştür.

Ayça Çağla Altunkaya, ilk kez Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor programının setinde kameralar karşısına çıktı ve o günden itibaren magazin dünyasında sıkça gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nedeniyle takipçileri tarafından yakından izlenmektedir.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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