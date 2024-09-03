Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek?

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ne zaman evleneceği merak ediliyordu. Çiftin yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacağı duyuruldu. Düğün davetiyesi paylaşılan çiftin aile arasında sade bir düğün yapacağı belirtildi. Peki, Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Detaylar haberimizde...

ACUN 4 EYLÃœL'DE EVLENİYOR MU?

Ãœnlü çift yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor.

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUKAYA NE ZAMAN EVLENECEK?

Yarın akşam Esma Sultan Yalısı'nda düğün töreni yapacak olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Çiftin davetiyede "Lütfen sosyal medya paylaşımı yapılmasın" notunu düşmesi dikkat çekti.