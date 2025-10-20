2025 yılı, havacılık dünyasında birçok önemli gelişmeye sahne olurken, Hong Kong'da yaşanan ACT Havayolları kazası uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait bir Boeing 747 tipi kargo uçağının Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında kontrolden çıkarak pist dışına savruldu. Peki, ACT Havayolları kimin? ACT Havayolları kazası nasıl gerçekleşti, ölü var mı? Detaylar haberimizde....

ACT HAVAYOLLARI KAZASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

2025 yılının en dikkat çeken havacılık olaylarından biri, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde yaşandı. Türkiye merkezli ACT Havayolları'na ait bir Boeing 747 tipi kargo uçağı, iniş sırasında yaşanan bir dizi teknik ve operasyonel aksaklık nedeniyle pistten çıkarak faciaya neden oldu.

Sabaha karşı saat 03.53'te meydana gelen kazada, Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Emirates Havayolları adına EK9788 seferini gerçekleştiren uçak, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na iniş esnasında kontrolünü kaybetti. Uçak, kuzey pistine teker koyduktan sonra kayarak pistin dışına çıktı ve bir yer hizmetleri aracına çarptı, ardından sürüklenerek denize doğru yöneldi.

Kazanın ilk belirlemelere göre, hava koşullarının etkisi, pist yüzeyinin ıslak olması ve iniş hızıyla ilgili olası bir hata, uçağın pistte tutunamamasına neden oldu. Pistten çıkan uçak, apron bölgesine yakın bir noktada yer alan ve rutin işlemlerini sürdüren bir yer hizmetleri aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç paramparça olurken uçak, burun kısmından ağır hasar alarak denize yöneldi. Uçağın tamamen denize sürüklenmemesi, daha büyük bir faciayı önledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın içinde kargo bulunmadığı ve uçuşun boş olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Bu durum, kaza anında yaşanabilecek patlama riskinin önüne geçti.

ACT HAVAYOLLARI KAZASINDA ÖLÜ VAR MI?

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve acil yardım ekibi sevk edildi. Hong Kong İtfaiyesi ve Havalimanı Acil Müdahale ekipleri, denize doğru sürüklenen uçakta mahsur kalan 4 mürettebatı sağ olarak kurtarmayı başardı. Kurtarılan personelin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Ancak ne yazık ki, yer hizmetleri aracında bulunan iki görevli çarpışma anında hayatını kaybetti. Hong Kong Sivil Havacılık Dairesi (CAD) tarafından yapılan resmi açıklamada, ölen kişilerin kimliklerinin tespit edildiği ve ailelerine bilgi verildiği belirtildi. Bu üzücü kayıplar, kazanın insanî boyutunu da gözler önüne serdi.

Kaza sonrası, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Uçuşlarda aksama yaşanırken, bazı seferler iptal edildi ya da farklı pistlere yönlendirildi.

ACT HAVAYOLLARI KİMİN?

ACT Havayolları, 2004 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan ve uluslararası kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösteren özel bir havayolu şirketidir. Şirketin tam adı ACT Airlines (Air Cargo Transport) olup, zaman içinde birçok farklı havayolu ile wet lease (uçak ve mürettebat kiralama) anlaşmaları yapmıştır.

Kaza yapan uçak, ACT Havayolları filosuna ait olmakla birlikte, uçuşu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları adına gerçekleştirmekteydi. Emirates'ten yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın ACT Havayolları'ndan kiralandığı ve mürettebatın tamamının güvende olduğu teyit edildi.

ACT Havayolları, Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki dışa açılan kargo taşıyıcılarından biri olarak, özellikle Orta Doğu, Asya ve Avrupa hattında operasyonlarını sürdürmektedir. Filolarında genellikle geniş gövdeli Boeing uçaklar bulundurmakta ve farklı lojistik firmalar için taşımacılık hizmeti sunmaktadır.