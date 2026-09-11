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İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti

İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan belirsizlik büyüyor. Samandıra'ya gelmeyen ve antrenmana çıkmayan Kartal'a telefonları kapalı olduğu için ulaşılamazken, Cihan Kamer ile Oğuz Çetin deneyimli teknik adamı ikna etmek için görüşmeye gitti. Kartal'ın cuma namazında olması nedeniyle henüz gerçekleşmeyen görüşmenin gün içinde yapılacağı belirtildi.

  • İsmail Kartal, bugün saat 12.00'de başlayan Fenerbahçe takım antrenmanına katılmadı; antrenmanı Dirk Kuyt ve Zeki Göle yönetti.
  • Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in Kartal'ı telefonla aradığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle kendisine ulaşılamadığı belirtildi.
  • Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek için görüşmeye gitti; görüşmenin Kartal'ın Kavacık'ta cuma namazına gitmesi nedeniyle namaz sonrasına kaldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından açıkladığı istifanın yankıları sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmediğini açıklamasına rağmen Kartal'ın henüz kararından vazgeçmediği belirtildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal, bugün saat 12.00'de başlayan takım antrenmanı için Samandıra'ya gelmedi. Antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı.

TELEFONLARI KAPALI, ULAŞAMADILAR

Kartal'ın her zamanki gibi erken saatlerde Samandıra'ya gelmemesi üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in deneyimli teknik adamı telefonla aradığı belirtildi.

Ancak Kartal'ın telefonlarının kapalı olması nedeniyle kendisine ulaşılamadı. Yapılan girişimlere rağmen tecrübeli çalıştırıcıyla temas kurulamadığı aktarıldı.

CİHAN KAMER VE OĞUZ ÇETİN GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Saat 12.00 sıralarında Oğuz Çetin de Samandıra'dan ayrıldı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ile Oğuz Çetin'in, İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirmek için görüşmeye gittiği belirtildi.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine geri dönmek istemediğini yakın çevresine ilettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin ise Kartal'ı ikna ederek takımın başına yeniden geçmesini istediği ifade edildi.

CUMA NAMAZINDAN SONRA GÖRÜŞECEKLER

Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Kartal ile görüşmesi henüz gerçekleşmedi. Deneyimli teknik adamın Kavacık'ta cuma namazına gitmesi nedeniyle görüşmenin namazın ardından yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin hedefinin Kartal'ı kararından vazgeçirerek salı günü takımın başında antrenmana çıkmasını sağlamak olduğu aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, dün gece İsmail Kartal ile stadyumda görüşmüş ve istifayı kabul etmediğini açıklamıştı. Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim!" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yaşanan son gelişmeler, Kartal'ın istifa kararından henüz geri adım atmadığını ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

eğer geri dönerse, tükürdüğünü yalamak böyle olur herhalde.!

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