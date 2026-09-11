Fenerbahçe'de işler yine karıştı! 'Geri döndü' denilen İsmail Kartal'dan şok hamle

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etmesi beklenen Kartal, bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

TESİSLERE GELMEDİ

Sarı-lacivertlilerin saat 12.00'de başlayan antrenmanında İsmail Kartal yer almadı. Deneyimli teknik adamın antrenman için tesislere gelmediği belirtildi.

TAKIM KUYT VE ZEKİ GÖLE'YE EMANET

İsmail Kartal'ın yokluğunda antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı. Böylece Kartal'ın görevine devam edeceği yönündeki gelişmenin ardından yeni bir belirsizlik ortaya çıktı.

KURMAYLAR KARTAL'LA YENİDEN GÖRÜŞECEK

Fenerbahçeli kurmayların bugün İsmail Kartal ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. Bu görüşmenin ardından teknik direktörlük konusundaki durumun netleşmesi bekleniyor.

ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal sürpriz şekilde istifasını açıklamıştı.

Kartal maçın ardından, "İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Aziz Yıldırım ise dün gece yaptığı açıklamada Kartal'ın istifa kararından haberi olmadığını belirterek, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" demişti.

Yıldırım ayrıca Kartal'ın görevine devam etmesini istediğini açıklamıştı. Ancak Kartal'ın bugün tesislere gitmemesiyle sarı-lacivertlilerde gözler yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.