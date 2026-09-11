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Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle

Fenerbahçe'de işler yine karıştı! 'Geri döndü' denilen İsmail Kartal'dan şok hamle Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! 'Geri döndü' denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Saat 12.00'de başlayan antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer alırken, Kartal tesislere gelmedi. Fenerbahçeli kurmayların bugün deneyimli teknik adamla yeniden görüşeceği belirtildi.

  • İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin saat 12.00'de başlayan antrenmanına katılmadı ve tesislere gelmedi.
  • Antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı.
  • Fenerbahçeli kurmayların bugün İsmail Kartal ile bir görüşme daha gerçekleştireceği ve teknik direktörlük durumunun netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etmesi beklenen Kartal, bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

TESİSLERE GELMEDİ

Sarı-lacivertlilerin saat 12.00'de başlayan antrenmanında İsmail Kartal yer almadı. Deneyimli teknik adamın antrenman için tesislere gelmediği belirtildi.

TAKIM KUYT VE ZEKİ GÖLE'YE EMANET

İsmail Kartal'ın yokluğunda antrenmanda takımın başında Dirk Kuyt ve Zeki Göle yer aldı. Böylece Kartal'ın görevine devam edeceği yönündeki gelişmenin ardından yeni bir belirsizlik ortaya çıktı.

KURMAYLAR KARTAL'LA YENİDEN GÖRÜŞECEK

Fenerbahçeli kurmayların bugün İsmail Kartal ile bir görüşme daha gerçekleştireceği belirtildi. Bu görüşmenin ardından teknik direktörlük konusundaki durumun netleşmesi bekleniyor.

ROMA MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal sürpriz şekilde istifasını açıklamıştı.

Kartal maçın ardından, "İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Aziz Yıldırım ise dün gece yaptığı açıklamada Kartal'ın istifa kararından haberi olmadığını belirterek, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" demişti.

Yıldırım ayrıca Kartal'ın görevine devam etmesini istediğini açıklamıştı. Ancak Kartal'ın bugün tesislere gitmemesiyle sarı-lacivertlilerde gözler yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvedat cici:

geri dönme sürünsünler :)

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Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Adam 65 yaşında canını dişine takıp FB için mücadele etmiş ancak artık bu stresi taşıyamayacak hale gelmişki istifa ediyor. Bırakın uğraşmayın biz maçları izlerken tansiyonumuz oynıyorda, hoca ne yapsın. Huzurlu bir hayat yaşamak herkesin hakkı. Sonuç ne olursa olsun İsmail Hoca FB' ye verdiği hizmetlerle hep gönlümüzde bir efsane olarak kalacaktır.

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Haber Yorumlarıbilal:

Bu iş bundan sonra dikiş tutmaz!

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