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Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı

Yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
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Yetişkin film yıldızı 31 yaşındaki Lucas Drake, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli olmadığı belirtilirken, Drake'in günler önce "Sonsuza dek elveda" ifadelerinin yer aldığı dikkat çekici bir mesaj yayımladığı ortaya çıktı.

  • Yetişkin film sektöründe çalışan 31 yaşındaki Lucas Drake, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu.
  • Polisin ilk incelemesinde Drake'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı ve kesin ölüm nedeni açıklanmadı.
  • Drake, ölümünden günler önce Instagram hesabından "SONSUZA DEK ELVEDA" ifadelerini içeren bir veda mesajı paylaştı.

Yetişkin film sektöründe çalışan Lucas Drake'ten acı haber geldi. 31 yaşındaki Drake, Los Angeles'ta yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin pazartesi günü saat 11.22 sıralarında ölüm ihbarı üzerine eve gittiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Drake'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMADI

İlk incelemelere göre Drake'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Ölüm nedenine ilişkin ise aktarılan bilgilerde kesin bir açıklama yer almadı.

Drake'in ev arkadaşı Michael Aquino ile yakın arkadaşı Asura da ölüm haberini doğruladı.

ODASININ KAPISINI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Drake'in arkadaşlarının açıklamalarına dayandırılan haberlere göre ev arkadaşları, kendisine ulaşamayınca yatak odasının kapısını kırarak içeri girdi.

Acil yardım ekipleri olay yerine çağrıldı ancak yapılan müdahaleler Drake'i hayata döndürmeye yetmedi.

Ev arkadaşı Michael Aquino da yaptığı açıklamada Lucas'ın evlerindeki odasında hayatını kaybettiğini söyledi.

ÖLMEDEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Drake'in ölümünden günler önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

31 yaşındaki isim mesajında, "Seni seviyorum ve sona kadar gelemediğim için üzgünüm. SONSUZA DEK ELVEDA. Sevgiler, LuLu" ifadelerini kullandı.

Drake'in mesajına eklediği açıklamada ise yaşadığı bir ilişki nedeniyle büyük üzüntü yaşadığına işaret eden ifadeler kullandığı aktarıldı.

ARKADAŞLARINDAN VEDA

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Drake'in arkadaşları ve onu tanıyan çok sayıda kişi taziye mesajları yayımladı.

Ev arkadaşı Aquino, Drake'in arkadaşlarını ve ailesini onun hayatını anmak amacıyla evlerinin arka bahçesinde düzenlenecek buluşmaya davet etti.

SPORCULUKTAN SAHNEYE UZANAN KARİYER

Drake, yetişkin içeriklerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınıyordu. Yaklaşık 1,93 metrelik boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken Drake'in farklı platformlarda on binlerce takipçisi bulunuyordu.

Eğlence sektörüne girmeden önce sporla ilgilenen Drake'in lise yıllarında eyalet şampiyonluğu kazanan bir sporcu olduğu belirtildi. Amerikan futbolunda hücum hattında ve linebacker pozisyonunda oynadı.

Drake daha sonra sahne sanatlarına yöneldi. 2021 yılı civarında Phoenix bölgesindeki bir etkinlikte burlesk ile tanıştı ve ilerleyen yıllarda Los Angeles'taki erkek burlesk gösterilerinde sahne almaya başladı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Yetkililerin ilk değerlendirmesinde olayın şüpheli bulunmadığı aktarılırken, Drake'in kesin ölüm nedeni açıklanmadı. Bu nedenle ölümünden önce yaptığı veda paylaşımı ile ölümü arasında resmi makamlarca doğrulanmış bir neden-sonuç ilişkisi kurulmadı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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