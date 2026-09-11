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Suriye'de dikkat çeken görüntü! Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi

Suriye'de dikkat çeken görüntü! Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi Haber Videosunu İzle
Suriye'de dikkat çeken görüntü! Dağın zirvesine dev Tevhid bayrağı çekildi
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Suriye'nin İdlib ilinde Eriha kentine hakim Erbain Dağı'nın zirvesine dev Tevhid bayrağı göndere çekildi. Bölgenin birçok noktasından görülebilen dev bayrak, dağın zirvesinde dalgalanmaya başladı.

  • Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, Eriha yakınlarındaki Erbain Dağı'nın zirvesine üzerinde Kelime-i Tevhid bulunan dev beyaz bir bayrak çekildi.
  • Erbain Dağı, İdlib'in güneyindeki Eriha yakınlarında, Cebel Zaviye silsilesinde yer alan ve Eriha ile İdlib kırsalına geniş görüş sağlayan stratejik bir zirvedir.
  • Erbain Dağı ve çevresi, Suriye iç savaşı sırasında silahlı gruplarla eski rejim güçleri arasındaki çatışmalara sahne oldu; 2020'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin dağın girişindeki bölgede askeri nokta oluşturduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eriha yakınlarında bulunan ve bölgeye hakim konumuyla bilinen Erbain Dağı'nda (Cebel el-Erbain) dev bir Tevhid bayrağı göndere çekildi.

Bölgeden servis edilen görüntülerde bir grup insanın üzerinde Arapça Kelime-i Tevhid bulunan büyük beyaz bayrağı dağın zirvesindeki yüksek direğe çekmek için çalışma yaptığı görülüyor.

DEV BAYRAK DAĞIN ZİRVESİNE ÇEKİLDİ

Yaklaşık 25 saniyelik görüntüde, onlarca metreyi bulduğu görülen beyaz bayrağın bir grup tarafından açıldığı ve yüksek bir direğe çekildiği görülüyor. Bayrağın üzerinde İslam inancının temel ifadelerinden Kelime-i Tevhid yer alıyor.

ERBAİN DAĞI İDLİB'E HAKİM KONUMDA

Erbain Dağı, İdlib'in güneyindeki Eriha yakınlarında, Cebel Zaviye silsilesinde bulunan önemli bir yükselti. İdlib Valiliğinin tanıtımında da bölge, Eriha ve İdlib kırsalına geniş görüş sağlayan stratejik bir zirve ve geleneksel mesire alanı olarak tanımlanıyor. Dağın yüksek konumu nedeniyle zirveye çekilen büyük bayrak, çevredeki geniş bir alandan görülebilecek bir noktada bulunuyor.

BÖLGE SURİYE SAVAŞINDA DA ÖNEM TAŞIDI

Erbain Dağı yalnızca coğrafi konumuyla değil, Suriye'deki iç savaş boyunca yaşanan çatışmalar nedeniyle de öne çıkan bölgelerden biri oldu. Dağ ve çevresi geçmiş yıllarda çeşitli silahlı gruplarla eski rejim güçleri arasındaki çatışmalara sahne oldu; Rusya'nın hava saldırılarında da bölge hedef alındı. 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Erbain Dağı'nın girişindeki bölgede askeri nokta oluşturduğu bildirilmişti.

GÖRÜNTÜLERDE ÇOK SAYIDA KİŞİ YER ALIYOR

Habere konu olan görüntülerde çok sayıda kişinin bayrağın açılması ve göndere çekilmesi sırasında bölgede bulunduğu görülüyor. Bayrağın çekilmesinin ardından dağın zirvesindeki dev direğin çevresinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Acaba o bayrak İsrail saldırılarını durdurabilecekmi ?

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Bütün Tevhid ehli kardeşlere Selam olsun

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

ne güzel işte... tüm iman edenlerin ortak değeri kelimei tevhid

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