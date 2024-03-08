Abuzer Turgut kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Abuzer Turgut kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Abuzer Turgut kimdir? TİP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Abuzer Turgut kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ADAYI KİM?

TİP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Abuzer Turgut oldu.

ABUZER TURGUT KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu, Yozgat Çekerek'li çiftçi bir anne babanın evladıyım. Aslen Yozgat Çekerek'liyim. Çekerek Kırkdilimköy okulunu bitirdikten sonra İstanbul Seyrantepe de bir tekstil atölyesinde işe başladım. 1993'ten bu güne kadar da aynı atölyede tekstil işçiliğine devam ediyorum.

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde yaşıyorum. 22 yıldır evli ve 2 çocuk sahibiyim.

Siyasi mücadeleme Gaziosmanpaşa da Türkiye İşçi Partisi'ne 2017 yılında katıldım. Gaziosmanpaşa, Sultangazi İlçe Örgütünde ve emeklilikte yaşa takılanlar mücadelesinde aktif görevlerde bulundum.

Memleketim Yozgat Çekerek'te Tokat-Yozgat Güç Birliği Platformu ile beraber HES projelerine karşı köylülerimle beraber doğamızı, suyumuzu katleden HES lere karşı mücadelenin içinde bulundum.

Örgütlü mücadeleme devam ettiğim Türkiye İşçi Partisi'nde yoldaşlarımın ve halkımızın talebi doğrultusunda Sosyalist belediyeciliği yaşatmak için Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldum.

TİP HAKKINDA

TİP, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "TİP" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.