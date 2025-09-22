ABİ Dizisi ne zaman başlıyor? ABİ Dizisi konusu ne, oyuncu kadrosu, gerçek hikaye mi?

2025 sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisi, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi ve detaylı oyuncu kadrosu, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Aile bağları, dram ve sürprizlerle örülü hikayesiyle dikkat çeken ABİ, televizyon dünyasında yeni bir soluk vaat ediyor. ABİ dizisi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile Bir İmtihandır (ABİ), yıllar önce ailesinden uzaklaşmış bir cerrahın, kardeşinin düğünü nedeniyle memleketine dönmesini ve geçmişte yaşananlarla hesaplaşmasını anlatıyor. Dizi, aile içindeki çatışmalar, vicdan sorgulamaları, affetme süreçleri ve kopan bağların yeniden kurulması gibi temalar etrafında şekillenen güçlü ve dokunaklı bir dram sunuyor.

ABİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, dizinin Ekim 2025 sezonunda ekranlarda olması bekleniyor. Yapım ekibi ve kanal, dizinin yeni sezon başlangıcına yetişmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu dönem, televizyon izleyicileri için yeni projelerin başladığı kritik bir zaman dilimi olduğundan, ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisinin de Ekim ayında izleyicilerle buluşması planlanıyor. Resmi duyurular ve kesin yayın takvimi ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

ABİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü üstlendiği ABİ – Aile Bir İmtihandır dizisinde, Afra Saraçoğlu, Diren Polatoğulları, Asude Selma Kalebek ve Sinan Tuzcu gibi Türkiye'nin sevilen ve tanınmış oyuncuların da yer alacağı konuşuluyor. Projede, deneyimli ve genç oyuncuların bir araya gelerek güçlü bir kadro oluşturduğu belirtiliyor. Her biri farklı karakterlere hayat verecek bu isimlerin performansları, dizinin başarısında önemli bir rol oynayacak. İzleyiciler, bu dikkat çekici oyuncu kadrosuyla ekranlarda unutulmaz sahneler ve derinlikli karakter analizleriyle karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

ABİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Merak edilen bu sorunun yanıtı netleşti; dizi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ancak dizinin yayın günü ve saati hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım ekibi ve kanal, yayın takvimine ilişkin detayları önümüzdeki günlerde duyurmayı planlıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı ve sevilen oyuncularından biridir. 18 Haziran 1974 tarihinde Erzurum'da doğan İmirzalıoğlu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde eğitimine başlamış, ancak oyunculuk kariyerine odaklanmak için eğitimi yarıda bırakmıştır.

İlk olarak 1997 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak adını duyuran Kenan İmirzalıoğlu, modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasına adım attı. 2000'li yılların başından itibaren birçok başarılı dizi ve filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle "Deli Yürek", "Ezel" ve "Karadayı" gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, Türk sinema ve televizyon dünyasının genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 2 Temmuz 1997 yılında İstanbul'da doğan Saraçoğlu, oyunculuğa genç yaşta adım atmış ve kısa sürede kendini kanıtlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alarak oyunculuk temelini sağlamlaştırmıştır.

Afra Saraçoğlu, kariyerine ilk olarak çeşitli reklam filmlerinde ve kısa filmlerde rol alarak başladı. Asıl çıkışını ise 2017 yılında yayımlanan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisiyle yaptı. Daha sonra "Deliha", "Kardeşim Benim" ve "İyi Oyun" gibi yapımlarda gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.