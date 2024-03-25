İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Abdullah Naci Ünsal kimdir? İYİ Parti Edirne İpsala Belediye Başkan adayı Abdullah Naci Ünsal kimdir

İYİ PARTİ EDİRNE İPSALA ADAYI KİM?

İYİ Parti İpsala Belediye Başkan Adayı Abdullah Naci Ünsal oldu.

ABDULLAH NACİ ÜNSAL KİMDİR?

12.04.1966 Yılında Belediye Reis Vekili ve DSİ çalışanı olan Nihat ÜNSAL ve Nazire ÜNSAL çiftinin 3. Çocukları olarak İpsala'da dünyaya geldim, ilköğretim, ortaokul ve lise öğrenimimi İpsala'da tamamladım. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesini kazandım. Buradan Ziraat Mühendisi olarak mezun oldum.1990 yılında askerliğimi kısa dönem olarak tamamladıktan sonra çiftçilik yapmak için taşı toprağı altın olan, değerli memleketim İpsala'ma geri döndüm.

Çiftçilik mesleğimin yanında buna ek olarak 2004 yılında Zirai İlaç bayiliği açarak Esnaflık hayatına atıldım ve hala bu işlerimi sürdürmekteyim.

2000 Yılında değerli eşim Nurcan Ünsal Hanım ile hayatlarımızı birleştirme kararı alarak dünya evine girdik. Güzel eşim ve hayatın bana en güzel hediyeleri olarak gördüğüm Bahadır ve Başak adında 2 çocuğa sahibim.

Buna ek olarak daha önceki çalışmalarım ve üstlendiğim görevler ise aşağıdaki gibidir:

İpsala Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Üyeliği

Avcılar kulübü 2. Başkanlığı

İlçemizin yararına aktif rol alabilmek adına İpsala Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği üyeliği gibi kilit görevlerde bulunarak, ilçemiz yararına önemli çalışmaların geliştirilmesinde görev aldım.

2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Özer Çınar'ın Belediye Başkan Adaylığı sürecinde Demokrat Sol Parti (DSP) çatısı altında Belediye Meclis üyeliğine aday oldum ve Belediye Meclisi'ne seçildim.

İpsala Belediyesi'nde 2 Dönem Encümen Üyeliği ve Bütçe Komisyonlarında görev aldım.

2017 Yılında Meral Akşener Hanım'ın önderliğinde kurulan İyiler hareketi olarak da bilinen İyi Parti'de İyi Parti İpsala Kurucu İlçe Başkanı oldum.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı bünyesinde İpsala Belediye Başkan Adayı Oldum.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.