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Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı

Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı
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Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişi, apartman dairesi önündeki çöp kovasına idrar yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, bir bina içerisindeki dairenin önünde bulunan çöp kovasına idrarını yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs girdiği apartmanda daire önünde bulunan çöp kovasına idrarını yaptı. O anlar ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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