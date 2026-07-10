Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı
Elazığ'da kimliği belirsiz bir kişi, apartman dairesi önündeki çöp kovasına idrar yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, bir bina içerisindeki dairenin önünde bulunan çöp kovasına idrarını yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs girdiği apartmanda daire önünde bulunan çöp kovasına idrarını yaptı. O anlar ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı