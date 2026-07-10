İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlayanlar arasında yoktu

İran'ın İsrail -ABD saldırılarında öldürülen eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin en kutsal mekanlarından biri olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedildi. Milyonlarca kişinin katıldığı cenaze töreninde en dikkat çeken ayrıntı ise, Hamaney'in yerine Yüksek Lider ilan edilen oğlu Mücteba Hamaney'in törene katılmaması oldu.

Babasının ölümünün ardından Din Adamları Meclisi tarafından İran'ın yeni dini lideri ilan edilen Mücteba Hamaney, suikasttan bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmadı. Cenaze töreni boyunca da kendisine ait herhangi bir görüntü paylaşılmadı. İran makamları yeni liderin törene katıldığına ilişkin hiçbir açıklama yapmazken, devlet medyasında da Mücteba Hamaney'e ait fotoğraf ya da video yer almadı.

CENAZE NAMAZINI AĞABEYİ MUSTAFA HAMANEY KILDIRDI

Meşhed'deki cenaze töreninde Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, beyaz sarıklı din adamlarının eşliğinde İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Kalabalığın yoğunluğu nedeniyle cenaze aracının ilerleyememesi üzerine tabut son bölümde helikopterle taşındı.

Cenaze namazını ise Ali Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. İran'da yeni lider olarak ilan edilen Mücteba Hamaney'in törene katılmaması ve babasını son yolculuğuna uğurlamaması, cenazenin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

SUİKASTTEN BU YANA ORTADA YOK

Reuters'ın Tahran'daki üst düzey kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Mücteba Hamaney, 28 Şubat'ta düzenlenen ve babasının hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralandı. İddialara göre yüzünde ciddi hasar oluştu, uzuvlarından yaralandı ve halen tedavi görüyor.

Habere göre, yeni lider suikasttan bu yana hiçbir resmi törende yer almadı; yalnızca yazılı mesajlar yayımladı. Kendisine ait fotoğraf, video veya ses kaydı ise kamuoyuyla paylaşılmadı. İran güvenlik birimlerinin de olası yeni saldırılar nedeniyle Mücteba Hamaney'in görünürlüğünü bilinçli şekilde sınırlandırdığı belirtiliyor.

MEŞHED'DE TRUMP KARŞITI SLOGANLAR

Cenaze töreni sırasında Meşhed sokaklarını dolduran kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert sloganlar attı. Bazı göstericiler "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı pankartlar taşırken, kalabalık sık sık intikam çağrıları yaptı.

İran yönetimi ise cenazeye katılan büyük kalabalığı, 1979 İslam Devrimi'nin ardından kurulan İslam Cumhuriyeti'ne verilen desteğin göstergesi olarak değerlendirdi.

Ancak ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, babasının cenazesinde dahi kamuoyu önüne çıkmaması, İran'daki güvenlik endişeleri ve yeni yönetimin geleceğine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.