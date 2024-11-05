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ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları!

ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları!
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2024 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde ve Harris mi Trump mı önde soruları gündeme geliyor. ABD seçim anketlerinde Harris mi Trump mı önde ve ABD seçim sonuçları ne zaman belli olur sorularına yanıt aranıyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı kim olacak?

ABD yeni başkanı kim seçilecek ve seçim sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Demokrat Parti'nin adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Donald Trump mücadele ediyor. Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor. Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları!

SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA DAHA AVANTAJLI

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor. Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları!

ABD KAÇINCI BAŞKANINI SEÇİYOR?

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

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