ABD vatandaşlarına neden 'Türkiye'yi seyahat etmeyin' uyarısı yaptı?

ABD vatandaşlarına neden 'Türkiye'yi seyahat etmeyin' uyarısı yaptı?
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırısının ardından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısında bulundu. Bu gelişme sonrası "ABD neden Türkiye'ye seyahatten kaçının dedi?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Uyarıda özellikle Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan bölgelere dikkat çekilirken, "Adana Konsolosluk Bölgesi'ne seyahat etmeyin" başlığı öne çıktı. ABD vatandaşlarının Türkiye'de düşük profilli hareket etmeleri istendi. "ABD Türkiye uyarısı ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt arayanlar için detaylar haberimizde. ABD'nin İran'a saldırısının ardından yükselen bölgesel tansiyon, Türkiye'yi de etkileyen güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

ABD VATANDAŞLARINA NEDEN UYARI YAPTI?

Abd Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Tırmanan gerilimi dikkat çeken açıklama, "Türkiye'de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin" başlığıyla yayımlandı.

ABD vatandaşlarına neden 'Türkiye'yi seyahat etmeyin' uyarısı yaptı?

"ADANA KONSOLOSLUK BÖLGESİNE KİŞİSEL SEYAHATTEN KAÇININ"

Uyarı Türkiye'nin güneydoğudaki 22 bölgesini kapsarken, özellikle Adana konsolosluk bölgesine kişisel seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarının protesto ve gösterilerin gerçekleştiği yerlerden uzak durması gerektiği kaydedilirken, "düşük profilli" olmaları istendi.

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