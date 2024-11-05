ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?

ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? Ülkede, en çok oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar kritik bir öneme sahip. ABD seçimleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

ABD SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?