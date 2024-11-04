ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek. Bu seçim, ABD'nin geleceğini belirleyecek önemli kararların alınacağı bir döneme işaret ederken, mevcut başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Dünya genelinde yakından takip edilen bu süreç, ABD'nin uluslararası politika, ekonomi, ve güvenlik konularında izleyeceği yolu belirleyeceğinden, sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ABD Başkanlık seçimi ne zaman? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Seçimin kazananı, Ocak 2025'te göreve başlayacak ve dört yıllık bir dönem için Beyaz Saray'da bulunacak.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SEÇİMLERİ YARIN MI YAPILACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri 5 Kasım günü yani yarın gerçekleştirilecek.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

18 yaş ve üzeri ABD vatandaşlarının çoğu başkanlık seçiminde oy kullanma hakkına sahiptir. Kuzey Dakota hariç tüm eyaletler, oy kullanabilmek için insanların kayıt yaptırmasını zorunlu tutuyor. Her eyaletin kendine özgü seçmen kayıt süreci ve son tarihi vardır.

İlgili Haberler