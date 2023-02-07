Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Bugün yaşanan iki depremin ardından vatandaşlar 99 depreminin şiddetini ve detaylarını merak etti. Peki, 99 depremi şiddeti kaçtı? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetinde olmuştu, kaç kişi vefat etmişti? 99 depreminde kaç yaralı ve vefat vardı? İşte detaylar...

Türkiye'de yaşanan en büyük depremlerden birisi 17 Ağustos depremidir. Vatandaşlar, 17 Ağustos depreminin şiddetini, depremin nerede, hangi illerde hissedildiğini, depremde kaç kişinin vefat ettiğini merak ediyor. Peki, 17 Ağustos depremi hangi yıl oldu? 17 Ağustos depremi nerede oldu? 99 depremi şiddeti kaçtı? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetinde olmuştu, kaç kişi vefat etmişti? 99 depreminde kaç yaralı ve vefat vardı? 17 Ağustos depremi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN VE NEREDE OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,4 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 18.373 ölüm, 48.901 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise 65.000'den fazla ölü, ağır-hafif 100.000'den fazla yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 depremi saat gece 03:02 'de olmuştur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü : Gölcük, Kocaeli, Türkiye

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ? KAÇ YARALI VARDI?

Depremde 18.373 kişi vefat etmiştir. Toplam 48.901 yaralı vardır.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,4 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 17 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

17 Ağustos 1999 depreminde illere göre vefat edenlerin sayısı:

Bolu: 270

Bursa: 268

Eskişehir*: 86

İstanbul*: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

Buna ek olarak: Bursa ilinde ölen kişilerin 258 tanesi, İstanbul ilinde ölen kişilerin 527 tanesi, Eskişehir ilinde ölenlerin 53 tanesi yaralı olarak diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstanbul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür.

2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Aynı araştırmaya göre

Yaralı sayısı: 48.901

Sakat kalan: 505

Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 96.796 konut ve 15.939 işyeri

Orta hasarlı konut: 107.315

Orta hasarlı işyeri: 16.316

Az hasarlı konut: 113.382

Az hasarlı işyeri: 14.657

Prefabrik talep sayısı: 43.264

Dağıtılan prefabrik sayısı: 40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120

Kocaeli'de 55.399,

Sakarya'da 38.131,

Bolu'da 14.296,

Düzce'de 22.822,

Yalova'da 15.946