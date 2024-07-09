9 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? 9 Temmuz Salı günü yağış var mı?

9 Temmuz Salı günü hava durumu raporuna göre, hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, bazı bölgelerde kuvvetli olacak. Peki, Bugün hava nasıl? 9 Temmuz Salı günü yağış var mı?

9 TEMMUZ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

MGM'nin paylaştığı verilere göre, ülkenin geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor.

BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

MGM kuvvetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları bugün Ankara'da en yüksek 31, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 26 derece olacak.