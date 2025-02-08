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9 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

9 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!
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Türkiye genelinde etkisini sürdüren kış koşulları, Ankara'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 9 Şubat Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu? 9 Şubat Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte, detaylar…

Soğuk havanın Ankara'da etkisini sürdürmeye devam edeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Pazar günü için Ankara'da yağış ihtimalini açıkladı. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı? İşte, Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Ankara'da 9 Şubat Pazar günü kar yağışı beklenmediğini ancak sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunduğunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren hava biraz ısınsa da akşam saatlerinde sıcaklıklar tekrar 0°C'nin altına düşebileceğini belirtti.

9 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!Ankara'da hava durumu

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

9 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!Ankara hava durumu tahmini

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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