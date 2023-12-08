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8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı?

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"İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 8 Aralık okullar tatil mi 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? araştırıldı.

8 Aralık CUMA okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Peki, 8 Aralık okullar tatil mi 2023 İstanbul? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı? İşte detaylar…

8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık Cuma günü için birçok ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde yağışlar bekleniyor. Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar veya il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim-öğretime ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde, haberlerimizde detaylı bilgi verilecektir.

8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI, YOK MU?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR DA KAR TATİLİ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Aralık Cuma günü için birçok ile kuvvetli sağanak uyarıları yaptı. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana'da yağışlar bekleniyor. Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama gelmedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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