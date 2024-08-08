8 AĞUSTOS INSTAGRAM BUGÜN AÇILACAK MI? Instagram bugün açılıyor mu? Instagram son durum!

Instagram bugün açılır mı? 8 Ağustos Perşembe Instagram açılacak mı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) popüler sosyal medya platformu Instagram'a uyguladığı erişim engeli devam ederken kullanıcılar ne zaman açılacağını araştırıyor. Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması için görüşmeler devam ediyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı?

8 AĞUSTOS INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.'

8 Ağustos perşembe instagramın kullanıma açılması ile ilgili bir bilgi henüz gelmedi.

Bakan Uraloğlu "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.