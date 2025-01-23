78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin soruşturma devam ederken; ülke genelinde milli yas ilan edilmişti.

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Türkiye, yangın faciasında yaşamını yitirenlere ağlarken; skandal bir gelişme yaşandı. 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine bir değerlendirme mesajı gönderdi. "Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" mesajında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri 'pes' dedirtti.

"BU BİR ŞAKA OLMALI"

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.