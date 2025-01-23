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78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

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Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine gönderdiği mesaj pes dedirtti. Otel gönderdiği mesajda "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadelerine yer verirken; söz konusu ifadeler büyük tepki çekti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin soruşturma devam ederken; ülke genelinde milli yas ilan edilmişti.

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Türkiye, yangın faciasında yaşamını yitirenlere ağlarken; skandal bir gelişme yaşandı. 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in müşterilerine bir değerlendirme mesajı gönderdi. "Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" mesajında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri 'pes' dedirtti.

"BU BİR ŞAKA OLMALI"

Otel yönetiminin paylaşımını sosyal medyasından sitemkar şekilde paylaşan bir kişi ise, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Turizm
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA.s.:

Otomatik sistem mesajını kalkıp da haber yapan zihniyeti tebrik edelim hep beraber. Şuan kimsenin böyle saçmalık ile uğraşacağını düşünen varsa onuda tebrik edelim

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Küfür etmek istemiyorum Haysiyet sahibi bir sorumlu yokmu istifa edecek ve hesabı sorulacak Arabistan Kralı ( ABD kulu ) kadar değerli değilmiydi yanarak ölenler 1 gün yaş nedir söylermisiniz Yazıklar olsun

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